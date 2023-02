Wegen Liebeskummer? Tom Brady ist nun zweifacher Katzen-Papa

Tom Brady (45) ist das Haus seit der Trennung von Gisele Bündchen (42) wohl einfach zu leer. Im vergangenen Herbst hatte es immer wieder Gerüchte darüber gegeben, dass der Sportler und das Model ihre Beziehung nach über zehn Ehejahren beendet haben. Im Oktober hatte das einstige Traumpaar dann endgültig die Scheidungspapiere eingereicht. Augenscheinlich scheint dem dreifachen Vater die Trennung aber ganz schön schwerzufallen: Nun adoptierte Tom zwei kleine siamesische Kätzchen – womöglich aus Liebeskummer?

In seiner Instagram-Story teilte der 45-Jährige jetzt einen süßen Clip, in dem der neuste Familienzuwachs zu sehen ist. Spielerisch raufen sich die beiden Mini-Katzen und es scheint hoch herzugehen. "Vivi hat erneut gewonnen. [...] So sehen meine Morgen von jetzt an aus", kommentierte Tom das Video humorvoll. Berichten von TMZ zufolge sollen der Football-Quarterback und seine Tochter Vivian Lake (10) sich während ihrer ehrenamtlichen Arbeit bei der Humane Society Of Tampa Bay in die zwei Vierbeiner verliebt haben. Ein Sprecher des Tierheims berichtete, dass Tom in den vergangenen Wochen auf der Suche nach neuen Katzen gewesen sei und die siamesischen Kittens nur zehn Wochen alt seien.

Offenbar will sich Tom in der kommenden Zeit nun erst einmal auf seine Familie konzentrieren. So verriet ein Insider vor wenigen Tagen, dass der Kalifornier noch nicht zum Daten bereit sei. "Nein, er trifft sich im Moment mit niemandem offiziell. Seine Freunde wollen ihn verkuppeln, aber ihm geht es nur um die Kinder", schilderte die Quelle.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen während der Met Gala 2019

Instagram / tombrady Tom Bradys Katzen im Februar 2023

Getty Images Tom Brady im Januar 2023

