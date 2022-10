Tom Brady und Gisele Bündchen reichen Scheidungspapiere ein

Nun ist die Ehe von Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) ein für alle Mal Geschichte. Bereits seit einigen Wochen wird spekuliert, dass das einstige Traumpaar in einer Krise steckt. Zuletzt wurde dann auch berichtet, dass sich das Model und der Sportler getrennt haben. Mittlerweile scheint das Liebes-Aus auch endgültig zu sein: Tom und Gisele sollen ihre Scheidung finalisiert haben.

Wie einige Insider nun gegenüber TMZ erzählten, sind die Eheleute zu einer Einigung in ihrem Scheidungsprozess gekommen, die das Ende ihrer Ehe bedeutet. Wie die Quellen verrieten, arbeiteten die Anwälte von Gisele und Tom mit einem Mediator zusammen, um sowohl die Eigentumsregelung als auch das Sorgerecht auszuhandeln. Die Bedingungen ihres Abkommens sollen jedoch vertraulich bleiben. Am heutigen Freitag sollen dann offiziell die Scheidungspapiere in Florida unterzeichnet und schließlich eingereicht werden.

Vor wenigen Wochen hatten einige Bekannte der Eheleute ebenfalls verraten, woran Tom und Giseles Liebe angeblich zugrunde gegangen ist. "Gisele und Toms Freunde sind wütend auf Tom, weil er sein Wort gebrochen hat und aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist", verriet ein Insider. Anstatt Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, habe sich der 45-Jährige lieber in die Arbeit gestürzt. Zudem soll er zu keinen Kompromissen bereit gewesen sein.

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Instagram / gisele Tom Brady und seine Frau Gisele Bündchen

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

