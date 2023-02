Nach Ehe-Aus mit Gisele: Datet Tom Brady wieder jemanden?

Stürzt sich Tom Brady (45) wieder ins Dating-Leben? Nachdem monatelang vermutet wurde, dass der Sportler und seine Ehefrau Gisele Bündchen (42) in einer Beziehungskrise stecken, folgte im Oktober vergangenen Jahres die traurige Gewissheit: Das einstige Traumpaar trennte sich nach 13 gemeinsamen Ehejahren. Seitdem wird Gisele eine Romanze mit ihrem Kampfkunst-Trainer Joaquim Valente nachgesagt. Aber wie sieht es bei ihrem Ex aus? Datet Tom wieder jemanden?

Das will jetzt Page Six erfahren haben. "Nein, er trifft sich im Moment mit niemandem offiziell. Seine Freunde wollen ihn verkuppeln, aber ihm geht es nur um die Kinder", erklärte ein Insider. Es machten bereits Gerüchte die Runde, dass Tom mit dem Model Veronika Rajek (26) zusammen ist, doch der 45-Jährige scheint derzeit kein Interesse an einer romantischen Beziehung zu haben.

Wie ein weiterer Insider gegenüber TMZ verriet, stehen seine Kinder für den NFL-Star an erster Stelle: "Uns wurde gesagt, dass er ein extrem hingebungsvoller Vater für seine Kinder ist." Tom wolle seine gemeinsame Zeit mit den Kindern in New York und Miami aufteilen – doch die meiste Zeit wird er wohl wegen der Kids in Miami bleiben.

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2018

Anzeige

Getty Images Tom Brady bei der Met Gala

Anzeige

Getty Images Tom Brady mit seinen Kindern, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de