Erst 20 Jahre alt: US-Footballspieler Ryan Keeler ist tot

Traurige Neuigkeiten aus der Football-Welt. Ryan Keeler war ein US-amerikanischer, defensiver Footballspieler. Der Sportler hatte zunächst in seiner High-School-Mannschaft in Illinois gespielt, bis er an die Universität von Nevada in Las Vegas gewechselt ist, um zu studieren. Dort hatte er auch seine Football-Karriere fortgesetzt und stand als Neuling der College-Mannschaft siebenmal auf dem Platz. Jetzt wurde Ryans Tod verkündet.

Die University of Nevada gab in einer Erklärung bekannt, dass der 20-Jährige am Montag verstorben ist. "Wir sind am Boden zerstört, dass wir ein Mitglied unserer Rebel-Familie verloren haben", gab UNLV-Football-Cheftrainer Barry Odom am Abend bekannt. Ihr Beileid gelte besonders Ryans Familie, mit der sie gemeinsam um den Verlust trauern, hieß es in der Erklärung. Angaben zur Todesursache gab es bisher nicht.

Auch das Netz ist bestürzt über den frühen Tod des Newcomers. "Lang lebe Ryan Keeler, der viel zu früh von uns gegangen ist. Mir fehlen gerade die Worte. Ich werde dich immer lieben, Bruder", schrieb ein User bei Twitter und teilte Bilder und Videos von Ryan.

