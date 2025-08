Süß: Pamela Anderson backte Liam Neeson ein Sauerteigbrot

Liebe geht bekanntlich durch den Magen – das dachte sich Pamela Anderson (58) wohl auch! Die Schauspielerin und Liam Neeson (73) haben am Set des Films "Die nackte Kanone" nicht nur professionell zusammengearbeitet, sondern offenbar auch ihre Sympathie füreinander entdeckt. Während der Dreharbeiten brachte Pamela ihrem Kollegen regelmäßig selbstgemachte Backwaren wie Sauerteigbrot, Kekse und Muffins mit. Wie die "Baywatch"-Bekanntheit laut Daily Mail bei einer Veranstaltung in New York verriet, war es für sie eine Möglichkeit, sich von ihrer Nervosität abzulenken: "Es hat mich beschäftigt und mich aus Schwierigkeiten herausgehalten." Liam betitelte die Backkünste seiner Kollegin als "phänomenal".

Die beiden Stars sollen inzwischen eine Beziehung führen, die sich durch gemeinsame Interessen vertieft hat. So berichtet eine Quelle gegenüber dem Newsportal, dass Liam Pamelas Leidenschaft für Gartenarbeit und die Arbeit in der Küche teilt. Er soll sogar regelmäßig Zeit in ihrem Zuhause in Kanada verbringen. "Pam liebt es, zu kochen und zu gärtnern, und diese bodenständige, unglamouröse Seite hat Liam sehr beeindruckt", heißt es aus ihrem Umfeld. Auch gegenüber ihren Söhnen und Haustieren zeigt sich Liam äußerst aufmerksam und soll Pamela bereits mit kleinen Gesten überrascht haben, wie etwa Blumen, die er ihr geschickt hat.

Schon auf der Premiere des Films in London Anfang Juli zeigten sich Pamela und Liam auffällig vertraut. Die Schauspielerin drückte dem "Taken"-Star zur Begrüßung einen Kuss auf die Wange. Während der Dreharbeiten schwärmten beide öffentlich voneinander. "Was Pamela angeht, muss ich sagen, ich bin total in sie verliebt. Sie ist einfach großartig am Set. Ich kann sie gar nicht genug loben, ehrlich gesagt. Kein großes Ego. Sie kommt einfach zum Arbeiten. Sie ist witzig und ganz unkompliziert", meinte Liam damals gegenüber People. Pamela bezeichnete ihren Filmpartner als "perfekten Gentleman", der bei ihr stets das Beste zum Vorschein bringe.

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson, Juli 2025

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson bei der "Die nackte Kanone"-Premiere in New York

Getty Images Pamela Anderson im Mai 2025 auf der Met Gala