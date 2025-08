NBA-Star Anthony Davis verkauft Villa für knapp 35 Millionen

Anthony Davis, der berühmte NBA-Spieler, hat seine Luxusvilla in Los Angeles zum Verkauf angeboten. Das Anwesen befindet sich in der exklusiven Bel Air Crest Community und wird für stattliche 34,3 Millionen Euro gelistet. Die Villa, die Anthony ursprünglich während seiner Zeit bei den L.A. Lakers bewohnte, bietet auf über 17.000 Quadratmetern puren Luxus. Der Star, der vor Kurzem zu den Dallas Mavericks wechselte, trennt sich nun von dem spektakulären Anwesen, das mit acht Schlafzimmern und einer Vielzahl von Annehmlichkeiten ausgestattet ist. Er hätte es auch wie Kollege Michael Jordan (62) handhaben können und seine vier Wände einfach auf Airbnb vermieten.

Die Liste der luxuriösen Ausstattungen des Hauses ist beeindruckend. Ein privater Aufzug verbindet die verschiedenen Ebenen der Villa, die unter anderem ein Heimkino, ein Spielzimmer mit Bar und Weinkeller sowie ein Fitnessstudio umfasst. Sogar ein eigener Friseursalon und eine separate Lounge sind Teil des riesigen Anwesens. Der Außenbereich ist ebenfalls ein Highlight: Neben einem beleuchteten Tennisplatz und einem olympischen Pool gibt es mehrere Cabanas, eine Outdoor-Küche und einen Schlagkäfig. Für Wellness-Liebhaber stehen eine Sauna, ein Tauchbecken sowie ein eigens für Kinder gebautes Spielhaus mit Klimaanlage bereit.

Anthony, der sich seit seinem Wechsel zu den Mavericks auf seine Karriere konzentriert, hat mit diesem Haus in Los Angeles nach sechs Jahren an der Seite von Basketball-Legende LeBron James (40) ein echtes Stück Luxus hinterlassen. "LA wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", schrieb er im Februar online. Zwar liegt sein Fokus bereits seit Anfang des Jahres nun auf seinem neuen Team in Texas, doch das gewohnte Anwesen bot noch länger die Option auf einen idealen Rückzugsort. Der Verkauf der Villa könnte nun ein weiterer Schritt sein, um ein neues Kapitel in einem neuen Bundesstaat aufzuschlagen. Der Sportler, der seine NBA-Karriere in der Saison 2012/13, nachdem ihn die New Orleans Hornets (die später zu den Pelicans wurden) im NBA-Draft 2012 als Nummer eins auswählten, startete, scheint nichts dem Zufall zu überlassen – weder auf dem Spielfeld noch in Sachen Immobilien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anthony Davis im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Anthony Davis, Januar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images LeBron James bei einem Spiel im Januar 2020

Anzeige