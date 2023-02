"Bester Sex meines Lebens": Will Marlisa Marc-Robin noch?

Könnte es etwa noch zu heißen Szenen zwischen Mrs.Marlisa und Marc-Robin kommen? Die beiden Reality-TV-Stars sind beide in der aktuellen Prominent getrennt-Staffel zu sehen. Das ist aber nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Temptation Island-Bekanntheiten: Die Blondine und der TV-Casanova hatten mal was miteinander. Flammt diese Affäre nun wieder auf? Marlisa scheint Marc-Robin nämlich immer noch ganz gut zu finden...

In der Villa der Verflossenen wurde das Techtelmechtel der zwei natürlich auch zum Thema. Während Marc-Robin den Geschlechtsakt mit Marlisa aber als nicht erwähnenswert bezeichnete, kam die Influencerin aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ich wäre jetzt nicht abgeneigt, dass ich noch mal Sex mit ihm hätte. Weil das war, glaube ich – das kann ich wirklich so sagen – mit der beste Sex meines Lebens." Deswegen sei sie nicht abgeneigt, noch mal mit ihm ins Bett zu gehen.

Ob Marc-Robin sich darauf aber einlassen würde, ist eher fraglich – schließlich sorgte das Verhältnis mit Marlisa bei seiner Ex Michelle Kmy für ordentlich Stress. Die Liaison fand nämlich im selben Zeitraum statt, in dem er auch was mit seiner ehemaligen Partnerin hatte.

"Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa im August

Instagram / marc.robiin Marc-Robin, "Temptation Island"-Star

RTL Marc-Robin und Michelle bei "Prominent getrennt"

