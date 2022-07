Mrs.Marlisa klärt auf: Das lief zwischen ihr und Marc-Robin!

Endlich spricht Mrs.Marlisa Klartext! Vor wenigen Tagen deuteten die einstige Temptation Island-Kandidatin Michelle und der Verführer Jonny in einem Livestream an, dass Marc-Robin der ehemaligen #CoupleChallenge-Teilnehmerin nach den Dreharbeiten nähergekommen sein soll. Bislang äußerten sich die beiden zwar nicht zu den Gerüchten, doch nun bricht Marlisa endlich ihr Schweigen: Sie gab jetzt preis, dass zwischen Marc-Robin und ihr tatsächlich etwas lief!

Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast bezog das Curvy-Model nun Stellung. "Ja, Marc-Robin und ich hatten mal etwas miteinander", gab die Berlinerin zu. Eigentlich haben die beiden ihre Turtelei privat halten wollten, denn mittlerweile sei es zwischen ihnen sowieso schon lange wieder vorbei. Marlisa würde eine weitere Liebelei mit dem Schweißer zwar nicht ausschließen, doch die Fronten seien schon seit einiger Zeit geklärt. "Wir haben uns damals darauf geeinigt, dass wir das alles einfach beenden. Wir sind cool miteinander", stellte sie klar.

Doch damit nicht genug: Auch Michelle kam ihrem Ex Marc-Robin nach den Dreharbeiten offenbar noch einmal näher! Vor einigen Wochen habe die Bauzeichnerin Marlisa nämlich angerufen – und dabei von ihr wissen wollen, was genau zwischen den beiden lief. Dabei habe sie der Influencerin erzählt, dass sie nach dem großen Wiedersehen selbst noch einmal Sex mit Marc-Robin hatte. Und tatsächlich: Im Podcast bestätigte der Karlsruher die Gerüchte sogar. "Ja, es ist ein paar Mal passiert", verriet er und fügte hinzu: "Wir sind erwachsene Menschen, was soll ich dir sagen."

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / marc.robiin Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidat 2022

Instagram / miseli_kmy Michelle Kmy, "Temptation Island"-Kandidatin 2022

