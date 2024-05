"Prominent getrennt"-Dauerzoff: Sandra weint erneut um Tommy

Bei Sandra Sicora (31) kullern dicke Tränchen – und das nicht zum ersten Mal! Aktuell kämpft sie mit ihrem Ex Tommy Pedroni bei Prominent getrennt um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Beim gemeinsamen Spiel in Folge fünf muss das einstige Paar seine Teamfähigkeit unter Beweis stellen – und scheitert kläglich. Mithilfe eines kleinen Bootes müssen die beiden gekennzeichneten Stationen auf dem Tümpel anfahren und Fragen beantworten. Sandra und Tommy haben aber schon unmittelbar nach Betreten ihres Fahrzeugs massive Startschwierigkeiten. Nach dem Spiel laufen die einstigen Temptation Island-Teilnehmer betrübt zur Villa zurück. Sie streiten sich erneut und Sandra fängt schlussendlich an zu weinen. "Warum weinst du?", fragt ihr Ex. "Weil mir kalt ist und weil wir sonst immer so gut zusammen waren", gibt Sandra unter Tränen zu.

Kurz zuvor erklärt Sandra ihrem Verflossenen, dass sie das Gefühl habe, er suche die Fehler bei ihr, obwohl beide zusammen als Team versagt haben. "Teamarbeit war das überhaupt nicht. Wir waren eine Katastrophe", fasst Tommys Ex das Spiel zusammen. Der Franzose resümiert das Geschehene mit deutlicheren Worten und stellt fest: "Wir müssen uns wieder raffen, sonst fliegen wir wahrscheinlich raus." Zurück in der Villa stürmt Sandra an allen anderen vorbei und verzieht sich nach oben.

Der Schmerz über die unschöne Trennung von ihr und Tommy scheint bei Sandra noch tief zu sitzen. Grund dafür könnte sein, dass die 31-Jährige während der Show immer noch an ihrem Ex gehangen hat. "Meine Gefühle für Tommy waren definitiv noch vorhanden, als ich ihn das erste Mal wieder sah", gesteht sie im Interview mit Promiflash. Der Schwimmer sei immerhin ihre große Liebe gewesen.

RTL Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Prominent getrennt"

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

