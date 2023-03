60. Geburtstag: Thomas Anders fühlt sich immer noch topfit

Für Thomas Anders ist das Alter offenbar nur eine Zahl! Bereits in der Grundschule interessierte sich der Sänger für die Musik. Mit 21 Jahren wurde er Teil des Eurodisco-Projekts Modern Talking – nur wenige Monate später feierten sie mit dem Song "You're My Heart, You're My Soul" große Erfolge. 2004 startete er seine Solokarriere und auch jetzt ist er noch als Musiker aktiv. Heute feiert Thomas seinen 60. Geburtstag – alt fühlt er sich aber noch lange nicht!

"Ich fühle mich noch sehr fit, lasse mich regelmäßig vom Arzt durchchecken. Mein Rücken zwickt hin und wieder. Durch meine Personal Trainerin versuche ich gegenzusteuern", verriet das Geburtstagskind gegenüber Bild. Der Musiker vermutete, dass man ihm das Alter vielleicht irgendwann ansehe, wenn er es jeden Tag krachen lassen würde – noch sei er aber der Meinung, sich gut gehalten zu haben. Angst vorm Älterwerden habe er nicht: "Eher etwas Wehmut, dass die Zeit nach hinten kürzer wird. Obwohl ich die Hoffnung nicht aufgebe, fit und agil 100 Jahre alt zu werden." Ein Rollator käme in seiner Zukunftsvorstellung nicht vor.

Thomas sieht sich selbst als Mann mit Lebenserfahrung. "Ich möchte nicht wieder ganz jung sein. Den ganzen Lebenslernprozess mit Höhen und Tiefen noch mal durchzugehen, ist ganz schön anstrengend", erzählte der einstige The Masked Singer-Kandidat.

Anzeige

Getty Images Thomas Anders, Musiker

Anzeige

Getty Images Thomas Anders im Oktober 2022 in Leipzig

Anzeige

ActionPress Thomas Anders, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de