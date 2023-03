Gewichtszunahme nach IVF: Kourtney Kardashian wehrt sich

Kourtney Kardashian (43) will nichts mehr von Schwangerschaftsgerüchten hören! Dass die Reality-TV-Ikone und ihr Mann Travis Barker (47) sich ein gemeinsames Kind wünschen, ist kein Geheimnis. Weil es auf natürlichem Wege allerdings bislang nicht klappen wollte, versuchten sie sich sogar schon an künstlicher Befruchtung. Die Strapazen machten der Unternehmerin jedoch schwer zu schaffen. Als jetzt wieder ein User fragte, ob sie denn schwanger sei, schoss Kourtney zurück!

In der Kommentarspalte eines Instagram-Beitrags, in dem die 43-Jährige in einem engen Outfit zu sehen ist, fragte ein Follower: "Ist sie schwanger?" Das wollte Kourtney nicht unkommentiert stehen lassen. Dabei erkläte sie, dass ihr derzeitiges Aussehen das Ergebnis der "Nachwirkungen der IVF" sei. Zudem betonte sie: "Ich gehe nur auf diesen Kommentar ein, weil ich denke, dass es wichtig ist zu wissen, wie sich IVF auf den Körper von Frauen auswirkt und darüber wird nicht viel gesprochen." Abschließend schrieb sie: "Fragen wir Frauen immer noch, ob sie schwanger sind?"

Ihre letzte Fruchtbarkeitsbehandlung liegt inzwischen schon etwa ein Jahr zurück. Jetzt will Kourtney endlich wieder fit werden. Auf Instagram zeigte sie sich bereits beim Boxtraining und im Fitnessstudio. Dabei betonte die Poosh-Gründerin, wie froh sie sei, endlich wieder Energie zu haben.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der GQ Men of the Year Party, November 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

