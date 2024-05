Offiziell: Dann startet die vierte "Emily in Paris"-Staffel

An alle Fans von Emily in Paris: Der Start von Staffel vier steht offiziell fest! Wie Netflix nun auf Instagram bekannt gibt, wird die kommende Staffel in zwei Teile, mit jeweils fünf Folgen, aufgeteilt. Teil eins wird ab dem 15. August auf dem Streaming-Anbieter abrufbar sein. Am 12. September soll dann Teil zwei folgen. Die Zuschauer können sich wohl auf einiges gefasst machen. In einem kurzen Werbevideo beschreibt Hauptdarstellerin Lily Collins (35) die neue Staffel als "verletzlich" und "abenteuerlich". Ihre Kollegin Camille Razat (30) bezeichnet die kommenden Folgen hingegen als "chaotisch".

Eine grobe Handlung gab Netflix bereits bekannt. "Nach den dramatischen Ereignissen der missglückten Hochzeit von Camille und Gabriel ist Emily am Boden zerstört: Sie hat starke Gefühle für zwei Männer, aber jetzt erwartet Gabriel ein Baby mit seiner Ex, und Alfies schlimmste Befürchtungen über sie und Gabriel haben sich bestätigt", hieß es. Zudem müsse sich die Chefin Sylvie einem heiklen Dilemma aus ihrer Vergangenheit stellen. Auch in der Agentur Grateau soll es wieder ordentlich Trubel geben.

Die Fans sind voller Vorfreude. "Ich kann es kaum erwarten, die Folgen zu schauen" oder "Endlich! Ich freue mich so sehr", sind nur zwei von vielen freudigen Kommentaren auf Instagram. Es gibt jedoch auch kritische Stimmen bezüglich der zwei Teile. "Schluss mit diesem Aufteilen von Staffeln, das ist lächerlich", schreibt ein User. "Ugh. Also machen wir die zweiteilige Sache jetzt dauerhaft? Ich bin aufgeregt, aber das ist lächerlich", ärgert sich ein weiterer Fan.

Anzeige Anzeige

Getty Images Camille Razat, Lily Collins und Ashley Park, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Emily in Paris", 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf die vierte Staffel von "Emily in Paris"? Ja, ich kann es kaum erwarten. Ne, ich bin kein Fan von der Serie. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de