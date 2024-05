Freudestrahlend: So feierte König Charles Coronation Weekend

Zuletzt sorgte König Charles (75) vor allem mit besorgniserregenden News für Aufmerksamkeit. Umso mehr werden sich die zahlreichen Royal-Fans über aktuelle Aufnahmen des britischen Regenten freuen. Denn dieser feiert nun einen ganz besonderen Meilenstein in seinem Leben: den Jahrestag seiner Krönung. Zu diesem Anlass teilt der offizielle Account der Königsfamilie einen Zusammenschnitt des vergangenen Coronation Weekends auf Instagram und schreibt dazu: "Heute jährt sich der erste Jahrestag der Krönung des Königs und der Königin in Westminster Abbey." Während die Aufnahmen mitunter zeigen, wie ein freudestrahlender Charles seinem jubelnden Volk die Hände schüttelt, geben sie auch einen Einblick in die damalige Krönungszeremonie.

Die Feierlichkeiten beinhalteten jedoch nicht nur einen öffentlichen Auftritt des 75-Jährigen, wie weiter in der Unterschrift des Beitrags berichtet wird. Demnach heißt es weiter: "Neben dem eigentlichen Gottesdienst gab es am Krönungswochenende einen Kutschenumzug durch das Zentrum Londons, einen Militärflug, einen königlichen Gruß von 4.000 Soldaten in den Gärten des Buckingham Palace, ein Krönungskonzert auf Schloss Windsor und eine landesweite Freiwilligeninitiative." Dass sich der britische Monarch während der Feierlichkeiten gut gelaunt seinem Volk präsentiert, wird dabei sicherlich so einige gefreut haben.

Nachdem seine Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) im September 2022 verstorben war, musste Charles in ihre Fußstapfen treten. Im darauffolgenden Mai passierte dann letztlich das, worauf er bereits viele Jahre zuvor vorbereitet worden war – er wurde offiziell zum Regenten Großbritanniens ernannt. In der Westminster Abbey bekam der neue Monarch sein königliches Zepter und die St.-Edwards-Krone aufgesetzt. Der Moment markierte vor genau einem Jahr den großen Höhepunkt der Krönungszeremonie und wurde von Millionen Menschen rund um den Globus mitverfolgt.

Getty Images König Charles, Krönung

Getty Images König Charles und Königin Camilla bei der Parlamentseröffnung, 2023

