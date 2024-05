Diese beiden Megastars waren früher Madonnas Hundesitter!

Kim Kardashian ist Influencerin, Reality-Star und Unternehmerin. Wie nun herauskam, war sie wohl schon als Kind sehr businessorientiert! In der "Jimmy Kimmel Live!"-Show verrät Kim (43) im April, dass sie und ihre Schwester Kourtney Kardashian (45) nach der Schule ein ganz bestimmtes Hobby hatten: Sie gingen mit Madonnas (65) Hunden Gassi! "Sie war meine Nachbarin, als ich sieben oder acht Jahre alt war", erzählt die 43-Jährige. Damals hätten sie kein Geld dafür bekommen – Madonna habe sie jedoch mit Schmuck beschenkt.

Kim teilt noch weitere Kindheitserinnerungen über ihre Erfahrungen mit Madonna. Einmal sei die Sängerin zu den beiden Kardashian-Schwestern gegangen und habe ihnen all ihre Neon-Armbänder geschenkt: "Ich ging in die Schule und alle sagten: Oh mein Gott, ich liebe eure Armbänder!" 1989 durften sie und ihre damalige beste Freundin Allison Statter sogar beim "Cherish"-Musikvideo-Dreh zusehen. Die Influencerin ist sich sicher: "Das war die beste Erinnerung überhaupt."

Inzwischen seien Kim und Madonna eng befreundet. Zum 40. Geburtstag der Unternehmerin widmete die Sängerin ihr damals sogar eine eigene Instagram-Story! Dort teilte die "Hung Up"-Sängerin ein altes Foto von ihr und Kim, auf dem man beide in sexy schwarzen Outfits sehen konnte – und wünschte ihrer Freundin alles Gute!

Instagram / kimkardashian Kim und Kourtney Kardashian in Kindheitstagen

Instagram / https://www.instagram.com/kimkardashian/ Kim Kardashian im Februar 2024

