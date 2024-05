Nanu? Doja Cat nur mit Bettlaken umhüllt auf Shoppingtour

Doja Cat (28) weiß, wie man alle Blicke auf sich zieht. Die Sängerin ist neben ihrer Musik vor allem für ihre ausgefallenen Outfits bekannt. Nun scheint Doja noch einen draufsetzen zu wollen! Wie die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, genossen die "Woman"-Interpretin und der Designer Guram Gvasalia am Wochenende eine kleine Shoppingtour in New York City. Doja hatte diese offenbar bitter nötig – denn die Musikerin spazierte lediglich in einem weißen Bettlaken umhüllt durch die Straßen der Metropole. Zu der eher ungewöhnlichen Outfitwahl kombinierte Doja außerdem einen schwarzen String, der immer wieder hervorblitzte, sowie hochhackige Pumps.

Wenig später ging es für das Duo auf eine Veranstaltung – und auch hier setzte die 28-Jährige auf wenig Stoff. So posierte Doja in einem schwarzen mantelartigen Umhang, der durch den langen geöffneten Reißverschluss wenig Platz für Fantasie ließ. High Heels mit XXL-Absatz und eine schwarze, transparente Strumpfhose sollten den aufregenden Look komplett machen.

Während Doja mit ihrem Kleidungsstil rundum zufrieden zu sein scheint, hagelte es in der Vergangenheit immer wieder Kritik seitens ihrer Fans. Aus diesem Grund zog sie sich vor wenigen Monaten sogar aus den sozialen Medien zurück. "Hey, ich werde mein Profil deaktivieren, weil ich das nicht mehr wirklich fühle. Ich komme gerne hierher, um mich inspirieren zu lassen und zu sehen, wie kreativ die Leute sind, aber ich habe das Gefühl, dass das alles zu viel wird", schrieb sie damals auf Instagram. Mittlerweile ist Doja wieder auf der Social-Media-Plattform aktiv. Doch nachdem sie Aufnahmen ihres Bettlaken-Looks geteilt hatte, wurden erneut kritische Stimmen laut. "Wer braucht schon Kleidung, wenn es Bettlaken gibt?", schrieb etwa ein Fan sarkastisch.

Getty Images Doja Cat

Doug Peters/PA Photos Collage: Doja Cat bei den MTV VMAs 2023

Wie findet ihr Dojas Outfit? Großartig! Sie rockt es! Ein wenig zu gewagt für meinen Geschmack.



