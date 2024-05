"Let's Dance"-Kritik: Ann-Kathrin hat nun "Egal-Einstellung"

In der diesjährigen Staffel von Let's Dance wagt sich Ann-Kathrin Bendixen Woche um Woche auf das berühmt-berüchtigte Tanzparkett – und musste dabei schon so einiges einstecken. Nachdem sie dann nach ihrem Ausscheiden als Ersatz für Tony Bauer (28) wieder zurückgekehrt war, schien die Kritik an der Weltenbummlerin noch lauter zu werden. Sie selbst bietet dem nun aber die Stirn. "Ich habe so eine 'Egal-Einstellung', die mir vorher die ganze Zeit gefehlt hat. Vorher habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss Leuten gefallen", erklärt Ann-Kathrin gegenüber RTL im Anschluss an die vergangene Show am Freitagabend.

Dass die 24-Jährige nun mit einer anderen Einstellung an das gesamte "Let's Dance"-Abenteuer herangeht, spiegelte sich auch in ihrer Performance wider. Denn bei dieser wirkte die Influencerin nicht nur weitaus unbesorgter, sondern tanzte sich regelrecht frei. Das merkte auch die sonst so kritische Jury an. "Ohne zu übertreiben, ich habe dich noch nie wo frei gesehen", meinte Jorge González (56) in seiner anschließenden Bewertung. Selbst Joachim Llambi (59) fand überraschend positive Worte für Ann-Kathrin: "Heute hast du gesagt: 'Komm, ich lass’ laufen'. Und so hat es auch ausgesehen. Klar, das ist nicht bis ins Letzte austrainiert, das ist auch nicht machbar, aber das war toll."

Am Ende schaffte sie es gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (37) sogar ins Viertelfinale. Für eine andere Promi-Dame endete die Reise hingegen. Trotz einer ansehnlichen Punktezahl mussten Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) den Traum des Titels "Dancing Stars 2024" an den Nagel hängen. Im Interview mit dem Sender zeigte sich die Sängerin jedoch wenig überrascht über ihr Ausscheiden. "Ich bin natürlich wirklich sehr, sehr traurig, aber mir war es irgendwie schon klar, ich wusste es", erklärte die Schwester von Sarah Connor (43).

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Ann-Kathrins Einstellung? Ich finde sie genau richtig! Na ja, ich kann sie nicht so nachvollziehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de