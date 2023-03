Krebs-Diagnose: Chethrin Schulze hat Angst um ihre Mutter

Chethrin Schulze (30) fürchtet, ihre Mama zu verlieren. Eigentlich ist die einstige Love Island-Teilnehmerin stets strahlend zu sehen. Vor allem ihr Partner bringt das Beste in der Reality-TV-Bekanntheit zum Vorschein und er schwärmt in den höchsten Tönen von ihr. Doch die Blondine spart auch die harten Zeiten in ihrem Leben nicht aus. Ihre Mama hat Brustkrebs – jetzt sprach Chethrin offen über ihre Ängste hinsichtlich der Diagnose.

Im Gespräch mit RTL versuchte die 30-Jährige, ihre Emotionen in Worte zu fassen. "An einem Tag denkst du, alles wird gut und am nächsten denkst du, was ist, wenn ich meine Mama nicht mehr habe? Was ist, wenn sie stirbt? So früh? Meine Mama ist erst 48." Auch ihre Mutter ist am Rande ihrer Kräfte – will das vor ihrer Tochter aber nicht immer zeigen. Dann "petzt" allerdings Chethrins Stiefvater. "Meine Mama will für mich stark sein, aber sie ist natürlich auch in einer Berg- und Talfahrt der Gefühle", weiß die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin.

Am 17. Februar wurde bereits ein Teil des Tumors entfernt. "Der nächste Step ist hoffentlich, dass meiner Mutter die Brüste abgenommen werden. Sie hat nämlich noch mehr Knoten in der Brust, die jetzt noch gutartig sind, das kann sich aber jederzeit ändern", berichtete Chethrin. Auch sie und ihre Schwestern haben umgehend Termine für eine Mammografie gemacht.

Chethrin Schulze, Influencerin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im August 2022

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

