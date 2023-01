Voll verknallt: Das liebt Chethrin Schulzes Freund an ihr

Chethrin Schulze (30) und ihr Freund sind total verliebt ineinander! Vor wenigen Monaten machte die ehemalige Love Island-Kandidatin öffentlich, dass sie wieder in festen Händen ist. Um wen genau es sich bei ihrem Auserwählten handelt, behält sie für sich. Dennoch gibt sie ab und zu ein paar Details über ihr gemeinsames Liebesleben preis. Nun verriet sogar Chethrins Freund persönlich, was er am meisten an ihr schätzt.

Im Rahmen eines Instagram-Q&As gab Chethrin ihren Followern die Möglichkeit, fünf Fragen an ihren Freund zu stellen. Eine davon lautete, was er am meisten an ihr möge. Daraufhin zählte er auf: "Ihre liebevolle und fürsorgliche Art allen Lebewesen gegenüber, ihren Humor, ihre Spontanität und Begeisterungsfähigkeit, ihr positives Denken – für sie gibt es nur Lösungen und keine Probleme." Sie stecke voller Energie. Außerdem liebe er ihre Küsse.

Chethrin und ihr Partner haben sogar schon große gemeinsame Zukunftspläne. Mit einer Hochzeit möchten sich die beiden offenbar noch ein wenig Zeit lassen. Die Influencerin betonte: "Ich will erst mal ein Baby. Alles Schritt für Schritt."

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Oktober 2022

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Partner

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

