"Make my Date": VOX kündigt neue Datingshow für Ende März an

Die Partnersuche im TV ist gerade voll im Trend! Gerade erst ist das neue Format "Herz an Bord" auf VOX gestartet. Mit Urlaubsstimmung im Gepäck dürfen vier Frauen auf dem Kreuzfahrtschiff AIDA ihre große Liebe suchen. Wayne Carpendale (45) führt als Moderator durch die Sendung. Auch "First Dates" sowie First Dates Hotel mit Roland Trettl (51) bereiten dem Sender weiterhin gute Einschaltquoten. An diesen Datingfieber-Erfolg knüpft VOX mit einer weiteren Show im Programm an – am 27. März 2023 soll "Make my Date – Die Kuppel-Challenge" starten!

In "Make my Date" geht es für die Matchmaker darum, den richtigen Partner für den Single zu finden. Drei unterschiedliche Matchmaker – ein Datingexperte, eine Astrologin sowie eine nahestehende Person des Liebessuchenden – wählen jeweils einen potenziellen Partner aus. Daraufhin wird gedatet, was das Zeug hält. Am Ende entscheidet sich der Single für einen der drei Kandidaten und beschert somit gleichzeitig einem der Matchmaker den Sieg.

Wie die ersten Bilder aus dem Pressebereich schon zeigen, dürfen sich die Zuschauer auf abwechslungsreiche Dates freuen. Egal ob sportlich beim Rollschuhlaufen, sinnlich beim gemeinsamen Wellnessprogramm oder Karaoke singen – die Jagd nach dem perfekten Match kann beginnen!

RTL+ Astrologin Antonia Langsdorf lernt die Männer kennen

RTL+ Single Eva mit ihrem Date Matze

RTL+ Eva und ihr Date Timur beim Tanzen

