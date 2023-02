Wayne Carpendale ist "stolz wie Bolle" auf neue Datingshow

Wayne Carpendale (45) feiert sein neuestes Projekt! Sein eigenes Liebesglück hat der Schauspieler längst in seiner Frau Annemarie (45) gefunden. Als Moderator der Datingshow "Herz an Bord" wird er schon bald den Kandidaten mit Rat und Tat zur Seite stehen. In dem Format suchen vier Frauen auf der AIDA nach der großen Liebe. Den Start kann er selbst kaum erwarten. Im Netz zeigte Wayne bereits seine Vorfreude auf "Herz an Bord"!

Via Instagram teilte der 45-Jährige einen kleinen Vorgeschmack in Form eines Trailers. Dazu schwärmte der Sohn von Howard Carpendale (77): "Stolz wie Bolle auf diese neue Show. Traumhafte Orte, starke Single-Frauen und mitreißende Geschichten." Ab dem Valentinstag am 14. Februar wird auf Vox zu sehen sein, wie sich Wayne in seiner Moderatorenrolle schlägt. Wie in der Kommentarspalte zu lesen ist, sind auch seine Follower schon ganz gespannt.

Doch was genau macht Wayne auf dem Schiff und wie kann er die Single-Damen unterstützen? "Ich bin dabei eine Mischung aus Schiffssteward, Busenfreundin, Reiseführer und lebendige Tinder-App", beschrieb er seine Rolle im Gespräch mit RTL. Acht Tage lang wird die Reise dauern.

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale

Anzeige

RTL / Philipp Rathmer Wayne Carpendale, "Herz an Bord"-Moderator

Anzeige

RTL / Philipp Rathmer Wayne Carpendale, "Herz an Bord"-Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de