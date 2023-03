Mit Fotos: Anna Ermakova dankt Mama und Oma für Kindheit

Wie niedlich war sie denn? Anna Ermakova (22) wurde am 22. März 2000 in London geboren. Sie ist die Tochter der Tennislegende Boris Becker (55) und des Models Angela Ermakova. Aktuell ist die rothaarige Schönheit bei Let's Dance zu sehen. Am Freitagabend machen die Kandidaten in der beliebten Tanzshow mit ihren Performances eine Zeitreise. Das veranlasste Anna jetzt dazu, süße Bilder aus ihrer Kindheit zu posten!

Auf Instagram zeigte Anna die süßen Aufnahmen. Auf denen strahlt das damals kleine Mädchen über beide Ohren mit Kuscheltieren in der Hand. Auf anderen Schnappschüssen wird sie von ihrer Mutter Angela und ihrer Oma im Arm gehalten. "Vielen Dank Mama und Oma für die glückliche Kindheit. Ich hoffe, dass ich dich heute Abend stolz mache", lauteten die Worte der 22-Jährigen zu den Fotos. Ihren Vater Boris erwähnte die "Let's Dance"-Kandidatin nicht.

In der Kommentarspalte schwärmten viele Follower von der schönen Anna. "Ich erinnere mich noch genau! Wir haben uns das erste Mal im Jahr 2001 getroffen", schrieb zum Beispiel Moderatorin Frauke Ludowig (59). "So putzig als kleines Kind und jetzt eine bildschöne Frau", schwärmte ein anderer Fan von Anna.

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Tochter von Angela Ermakova und Boris Becker

Instagram / annaermakova1 Angela Ermakova und ihre Tochter Anna

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova als Kind

