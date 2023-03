Wäre Gigi Birofio bereit, seine Freundin Dana zu heiraten?

Sieht sich Gigi Birofio (23) schon mit Dana Feist vor dem Traualtar stehen? Als der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer im diesjährigen Dschungelcamp saß, schwärmte er immer wieder von seiner neuen Flamme. Nach seinem Auszug machten die beiden Realiystars dann Nägel mit Köpfen: Sie sind ein Paar und zeigen ihre Liebe inzwischen auch offen im Netz. Sogar einen Ring hat er ihr schon geschenkt. Promiflash verriet Gigi nun, ob er seine Dana heiraten würde.

Auf der "Too Hot To Handle: Germany"- Release-Party plauderten die Turteltauben mit Promiflash. Wären Gigi und Dana schon bereit für eine Hochzeit? Die Soldatin merkte zunächst nur an: "Den Anfang muss ja der Mann machen." Ihr Partner scheint jedoch keine Eile zu haben. "Momentan ist sie die Frau meines Lebens. Aber langsam. Wir sind jung. Wir müssen noch genießen, sie muss noch arbeiten. In der Ruhe liegt die Kraft", meinte der TV-Casanova. Dem widersprach Dana nicht.

Und wie sieht es mit ihren Plänen für die nahe Zukunft aus? Gigi will für Dana zunächst eine solide Basis hinsichtlich ihres Berufs. "Für mich ist wichtig, dass sie ihre Ausbildung oder Arbeit fertig macht bei der Bundeswehr. Das ist schon mal der erste Schritt", betonte der 23-Jährige.

Instagram / gigibirofio Dana Feist und Gigi Birofio

Action Press / AEDT Gigi Birofio auf der "Too Hot To Handle: Germany"- Realease-Party in Berlin im Februar 2023

ActionPress Gigi Birofio und Dana Feist im Februar 2023

