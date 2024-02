Dschungel-Drama um Mike: Gigi Birofio stänkert gegen Kim

Er stärkt ihm den Rücken! Mike Heiter (31) campt seit knapp zwei Wochen im australischen Dschungel. Neben den gängigen Herausforderungen des TV-Urwalds muss sich der Reality-Star auch mit den gehässigen Sticheleien seiner Ex-Gespielin Kim Virginia (28) herumschlagen. DasLiebesdrama sorgte in den letzten Tagen für viel Zoff und Tränen. Jetzt meldet sich Kumpel Luigi Birofio (24) und stellt sich klar hinter Mike!

In seiner Instagram-Story bezieht der gelernte Industrieelektriker Stellung und lässt durchblicken, wie nah ihm das Drama geht: "Jedes Mal, wenn dieser Bösewicht von Mensch versucht, dich niederzumachen und ich sehe, dass es dir nicht gut geht, bricht es mir das Herz. Ich will dich am liebsten da rausholen." Gigi wird sogar noch deutlicher und stichelt weiter gegen Kim: "Hättest du dir doch einfach bei Are you the One? einen runtergeholt."

Die Fans sind sichtlich gerührt von Gigis Unterstützung für seinen Freund. Unter einem Instagram-Beitrag, der die beiden Kumpels innig zeigt, häufen sich aufmunternde Kommentare. "Mach dir keine Sorgen um Mike! Kim schafft es hervorragend komplett alleine, sich ins Aus zu schießen", versucht ein Fan den Influencer aufzubauen. "Mike muss einfach Dschungelkönig werden, für den ganzen Stress, den er hatte... Er ist so sympathisch und herzensgut", kommentiert ein weiterer Fan des Dschungelcampers.

