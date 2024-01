Wegen Ex Gigi? Dana Feist und Julia Römmelt zoffen sich!

Was ist da nur geschehen? Dana Feist und Luigi Birofio (24) gaben im November 2023 ihre Trennung bekannt. Die einstige Love Island-Kandidatin warf dem Dschungelcamp-Star danach sogar vor, sie betrogen zu haben. Er gab tatsächlich zu, einige Fehler gemacht zu haben. Jetzt mischt sich eine dritte Person ein: Influencerin Julia Römmelt (29). Die Ladys scheinen Streit zu haben – etwa wegen Gigi?

Dana scheint auf der Plattform Threads schießen zu wollen, sie schreibt: "Wenn ihr euren Ex auf einer Veranstaltung neben seinen zwei Trash-TV-Bumsereien stehen seht und eine davon sogar die ist, mit der er euch betrogen hat, während der Beziehung." Julia scheint sich davon getriggert zu fühlen, denn sie antwortet mit: "Langsam wird es langweilig." Dana lässt dies nicht auf sich sitzen und schlägt verbal zurück: "Will mir eine erzählen, die sich ständig an vergebene Typen ranmacht."

Ob die Soldatin nun auf einen Flirt zwischen Gigi und Julia hindeuten möchte, ist nicht klar. Doch man sieht: Dana und sie verstehen sich wohl nicht sehr gut! Auf Instagram erklärt die Beauty, dass es ihr nach der Trennung langsam wieder besser gehe: "Und gewisse Dinge, die ich im Hintergrund mitbekommen, machen mir das Ganze noch einfacher."

Instagram / gigibirofio Dana Feist und Luigi Birofio, Influencer

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Influencerin

Instagram / missfeist Dana Feist im Oktober 2021

