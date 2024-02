Bald im Kino: Luigi Birofio produziert seinen eigenen Film

Luigi Birofio (24) ist durch Reality-TV Formate wie Ex on the Beach, Temptation Island oder zuletzt Fame Fighting bekannt. Der gebürtige Italiener zeigte sich in den vergangenen Monaten jedoch von seiner schlechtesten Seite. Neben Untreue wurde er in seinem letzten TV-Format handgreiflich. Seine Fernsehkarriere startete eigentlich als Zuschauerliebling – durch seine lustige und verpeilte Art. Das scheint er sich jetzt wieder zum Vorteil zu machen: Gigis erster Film kommt in die deutschen Kinos.

Auf Instagram hat der Influencer etwas zu verkünden: "Haltet euch fest!", fordert er seine Fans auf. In den letzten zwei Jahren habe der Realitystar sein Hobby verfolgt und seinen eigenen Film produziert, erzählt er in ein Massagestab-Mikrofon. Der Film soll im Frühling in die Kinos kommen. Luigi verspricht seinen Fans: "Es wird einer der behindertsten Filme, die Deutschland je im Leben gesehen hat." Worum es geht, verrät er noch nicht.

Somit ist klar: Gigi will sich lieber wieder einen Namen als Komiker machen und weg von den schlechten Schlagzeilen. Amüsant fanden seine Fans auch seine kürzlich erschienenen Sex-Supplemente. Ein User schreibt: "Das ist halt so der ungünstigste Zeitpunkt, den du dir heraussuchen hättest können, so was zu vermarkten" Damit spielt er auf die Betrugsvorwürfe von Gigis Ex Dana Feist an.

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio posiert mit Stadt im Hintergrund

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, ehemaliger "Dschungelcamp"-Teilnehmer

