Die Victoria's-Sectret-Fashionshow kommt wieder zurück!

Laufen bald wieder Engel über den Catwalk? Im Jahr 1995 hatte die erste Modenschau der Unterwäschemarke Victoria's Secret stattgefunden. Seitdem feierte das Label große Erfolge und die jährliche Fashionshow erlangte einen Kultstatus. Models wie Gisele Bündchen (42) oder Miranda Kerr (39) liefen über den Laufsteg und präsentierten die schicken Dessous. Seit 2019 fand jedoch keine Show mehr statt, nachdem immer wieder Kritik an der mangelnden Diversität laut geworden war. Jetzt strebt Victoria's Secret allerdings ein Comeback an!

Das teilte die Firma in einem offiziellen Statement, das People vorliegt, mit. In der vergangenen Zeit habe sich die Marke weiterentwickelt und wolle nun mit einem neuen Konzept glänzen: "Dies wird uns in neue Bereiche führen, wie zum Beispiel die Rückgewinnung einer unserer besten Marketing- und Unterhaltungseigenschaften, die wir bisher hatten, und sie auf den Kopf stellen, um zu reflektieren, wer wir heute sind." Wann die Show wieder stattfinden wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Schon in den vergangenen Jahren hatte Victoria's Secret immer wieder an seinem Image gefeilt und diversere Models und Markenbotschafterinnen engagiert. So nahmen sie etwa die Puerto Ricanerin Sofía Jirau unter Vertrag, die das erste Victoria's-Secret-Model mit Downsyndrom ist.

Getty Images Miranda Kerr auf der Victoria's-Secret-Fashionshow 2011

Getty Images Karolina Kurkova, Tyra Banks, Heidi Klum, Gisele Bündchen und Adriana Lima 2005

Instagram / sofiajirau Model Sofía Jirau

