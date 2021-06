Victoria's Secret will seine Unternehmensphilosophie umkrempeln! Seit Jahren begeistert das Unterwäsche-Label nicht nur mit traumhaften Dessous, sondern auch mit wunderschönen Models. Langbeinige, schlanke Beautys wie Alessandra Ambrosio (40), Adriana Lima (40) oder Bella Hadid (24) schritten für die Marke über den Laufsteg. Doch jetzt soll die Firma ihr Image ändern wollen – und setzt deswegen nun auf eine Menge Diversität und neue Markenbotschafterinnen!

Via Instagram wurde zuletzt die neue Kampagne "The VS Collective" vorgestellt. In einem Statement heißt es dazu: "Wir sind stolz darauf, eine aufregende neue Partnerschaftsplattform ankündigen zu können, die entwickelt wurde, um die Zukunft von Victoria’s Secret zu gestalten!" Auch die Botschafterinnen der Kampagne, die sich für die Anliegen von Frauen einsetzen soll, sind bereits bekannt: Neben Transgender-Star Valentina Sampaio (24), Schauspielerin Priyanka Chopra (38) und Fußballerin und LGBTQ-Aktivistin Megan Rapinoe (35) sind auch Curvy-Model Paloma Elsesser, Skifahrerin Eileen Gu, Journalistin Amanda de Cadenet und Model Adut Akech mit dabei.

Scheint so, als würde auch Victoria's Secret die richtigen Weichen für die Zukunft stellen. Schon 2019 hatte der Konzern Valentina engagiert – als erstes Transgender-Model, das je für die Marke gearbeitet hat. Seitdem war die Brasilianerin bereits in zahlreichen Dessous-Kampagnen zu sehen.

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra bei den Golden Globe Awards 2020

Anzeige

Getty Images Megan Rapinoe

Anzeige

Getty Images Valentina Sampaio, brasilianisches Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de