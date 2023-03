Adele signiert bei ihrem Konzert in Las Vegas ein Brautkleid

So etwas erlebt Adele (34) sicherlich auch nicht alle Tage. Seit Ende November finden die heiß ersehnten "Weekends with Adele"-Shows in Las Vegas statt. Nachdem sie die Auftritte zuvor hatte verschieben müssen, scheint die "Easy On Me"-Interpretin nun jedes Wochenende Vollgas zu geben. Bei einem der Konzerte kam es jetzt zu einer speziellen Situation. Adele wurde von einem Fan gebeten, ihr Brautkleid zu signieren.

In einem Clip, den die Braut selbst auf Instagram veröffentlichte, ist zu sehen, wie Adele während ihres Songs "When We Were Young" durch die Arena läuft. Erst wenige Stunden nachdem sich Gaby und Evan in Las Vegas das Jawort gaben, besuchten die Frischvermählten in ihrer Hochzeitskleidung das Konzert der 34-Jährigen. Das fällt auch Adele auf, die ungläubig fragt: "Habt ihr gerade geheiratet? Ihr habt heute geheiratet? Herzlichen Glückwunsch!" Kurz darauf bittet die dunkelhaarige Beauty die Grammy Awards-Gewinnerin darum, ihr Brautkleid zu signieren. Diesen Wunsch erfüllte die Britin ihr gerne.

"Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden und dieser Mann wollte unbedingt, dass Adele auf unserer Hochzeit singt. Sieben Jahre später sind all unsere Träume wahr geworden. Danke Adele, dass du die schönste Erinnerung unseres Lebens für uns geschaffen hast", schwärmte die glückliche Braut im Anschluss an das einmalige Erlebnis. Auch Adele ließ es sich nicht nehmen, auf ihrem Account einen Schnappschuss des besonderen Moments zu teilen.

Getty Images Adele, Sängerin

MEGA Adele, Sängerin

Getty Images Adele bei den Grammys im Februar 2023

