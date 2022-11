Bei Show in Las Vegas: Adele performt in Socken auf Bühne

Adele (34) überrascht mit einem ganz besonderen Outfit. Am Freitag begannen die lang ersehnten "Weekends with Adele"-Shows in Las Vegas. Diese sollten bereits im Januar starten, wurden jedoch aus ungeklärten Gründen von der britischen Stimm-Ikone verschoben. Nun performte sie endlich ihre größten Balladen und glänzte in einer atemberaubenden Robe. Doch auf festes Schuhwerk verzichtete die Künstlerin – und trug einzig und allein ein Paar Socken auf der Bühne!

Adeles Stylist Jamie Mizrahi verriet gegenüber dem The Wall Street Journal, dass die Künstlerin die Schuhe weglasse, um die Gefahr des Ausrutschens zu vermeiden. Dies solle insbesondere für ihre Darbietung von "Set Fire To The Rain" gelten, da die Bühne hierbei in strömendem Regen versinke. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass die "Hello"-Interpretin bei der Bühnengarderobe abgespeckt haben soll, um sich besser auf den Gesang konzentrieren zu können. "Sie muss sich bewegen können, also braucht sie ein Korsett, das aber so dehnbar ist, dass sie leicht atmen kann", sagte Jamie.

Während ihres ersten Wochenendes wurde Adele von ihrem Freund Rich Paul (40) unterstützt, welcher sie von den Zuschauerbänken aus bewunderte. Auch ihr zehnjähriger Sohn Angelo war bei der Premiere dabei. Schon zuvor gab ein Insider gegenüber Hollywood Life bekannt, dass Rich sie bereits während der Vorbereitungen begleitet haben soll.

MEGA Adele, "Weekends with Adele"-Show in Las Vegas

MEGA Adele, "Weekends with Adele"-Show in Las Vegas

Raven B. Varona Adele und ihr Partner Rich Paul

