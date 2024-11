Adele sorgt sich um Sohn Angelo: War Scheidung "egoistisch"?

Adele (36) verabschiedete sich am Wochenende im Rahmen ihrer "Weekends with Adele"-Show tränenreich von ihren Fans in eine Auszeit. Der Grund? Ihr 12-jähriger Sohn Angelo. "Ich habe mich dafür entschieden, eine Pause zu machen, damit sein Leben normal bleibt", erklärte die Sängerin. In einem früheren Interview mit CBS gestand Adele, dass sie sich Sorgen darüber mache, wie die Scheidung von Kindsvater Simon Konecki (50) Sohn Angelo beeinflusse. "Ich bin immer noch nicht vollständig darüber hinweg, dass ich mich entschieden habe, das Leben meines Kindes für mein eigenes auseinanderzunehmen", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich habe keine Schuldgefühle, ich fühle mich nur manchmal etwas egoistisch."

2019 reichte die gebürtige Engländerin nach knapp acht Jahren Beziehung die Scheidung ein. Über die Probleme und Sorgen, die Adele in der turbulenten Zeit danach in ihrer Rolle als Mutter hatte, hat sie stets offen gesprochen. Dennoch betonte sie im Interview mit CBS, dass sie und Simon ein freundschaftliches Verhältnis pflegen und gemeinsam für ihren Sohn da sind. "Wir leben gegenüber voneinander, sind manchmal gemeinsam unterwegs. Wir reden auch ohne Angelo miteinander". Die vielfache Grammy-Preisträgerin respektiere Simon mehr als jeden anderen.

Mittlerweile hat Adele in dem Sportagenten Rich Paul (42) eine neue Liebe gefunden. In einem Interview mit Elle äußerte sie den Wunsch, erneut Mutter zu werden. "Ich bin eine Hausfrau und eine Matriarchin, und ein stabiles Leben hilft mir bei meiner Musik", sagte sie damals. Freunde berichten, dass sie mittlerweile glücklicher denn je sei und die Balance zwischen Karriere und Familie gefunden habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele, Popstar

Anzeige Anzeige

Simon Konecki und Adele

Anzeige Anzeige

MEGA Adele und Rich Paul, 2024