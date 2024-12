Adele bringt Konzertfilm über ihre Münchener Tournee heraus

Mit ihrer voluminösen Stimme füllt sie ganze Arenen – Sängerin Adele (36) baute sogar schon ihre eigene. Für eine zehntägige Tournee im vergangenen August wurde die "Adele World" eigens nach ihr benannt und kreiert. Sie umfasst ganze 80.000 Plätze und liegt mitten in München. Jetzt kündigt eine Quelle gegenüber Mirror an: "Die Münchner Konzerte waren so einzigartig, dass es Sinn macht, einen Konzertfilm zu veröffentlichen. Jeden Abend waren Kameras vor Ort, die jeden magischen Moment festhielten." Das gesamte Making-of soll in einem Film veröffentlicht werden.

Die Dokumentation wird neben Adeles Auftritten auch die Entstehungsgeschichte der Arena zeigen. "Die Fans werden in der Lage sein, Adele von ihrer besten Seite auf der Bühne zu sehen und gleichzeitig etwas über die unglaubliche technische Leistung zu erfahren, die nötig war, um diesen einzigartigen Veranstaltungsort zu bauen", gibt die Quelle gegenüber dem Magazin preis. Die Künstlerin war sogar selbst ein paar Mal für den Bau in München anwesend. Bisher ist nur klar, dass der Film über einen Streaming-Dienst veröffentlicht werden soll – welchen genau, weiß die Quelle aber noch nicht.

Auf dem Gelände der Adele World fanden die Zuschauer ein Riesenrad und ein Karussell, aber auch ganz "Adele-typische" Dinge. Darunter zählen eine Weinbar, ein britischer Pub und ein Biergarten. Mit dem Projekt wurden einige Rekorde gebrochen. Den ersten holte sich das Team mit dem Aufbau einer LED-Leinwand von 220 Metern Länge. Somit ist die Wand die weltweit größte Leinwand im Freien und soll um die 40 Millionen Euro gekostet haben. Adeles Auftritte waren zudem so beliebt, dass sie den Rekordverkauf von 730.000 Tickets aufstellte. Die 36-Jährige knackte den Rekord für die meisten verkauften Tickets bei einem Konzert außerhalb von Las Vegas.

