Netflix-Hit "Adolescence" veränderte Adeles Umgang mit Sohn

Adele (37) hat offenbart, dass die Netflix-Serie "Adolescence" ihre Beziehung zu ihrem 13-jährigen Sohn Angelo positiv beeinflusst hat. Der vierteilige Krimi, der von der Geschichte eines Jungen handelt, der nach dem Einfluss von misogynistischen Inhalten im Internet des Mordes beschuldigt wird, hat die britische Musikerin tief bewegt. In handgeschriebenen Briefen bedankte sich Adele laut The Sun persönlich bei dem Regisseur Philip Barantini (44) für die Serie. Sie habe diese gemeinsam mit ihrem Sohn angesehen und sei der Meinung, dass die Serie die Art und Weise, wie sie und Angelo miteinander umgehen, verändert habe.

Der Erfolg der Serie, die unter anderem Owen Cooper und Stephen Graham in den Hauptrollen zeigt, ist beachtlich. Seit ihrem Start am 13. März hat "Adolescence" bereits 141,2 Millionen Aufrufe weltweit erreicht und ist damit die zweitbeliebteste englischsprachige Serie auf Netflix, nur übertroffen von Wednesday. Auch prominente Persönlichkeiten wie der Regisseur Steven Spielberg (78) und der britische Premierminister Keir Starmer zeigten sich beeindruckt. Keir lobte die Serie sogar als potenzielles Unterrichtsmaterial für Schulen. Regisseur Philip Barantini erklärte in einem Vortrag, wie überwältigt er von der Resonanz auf das Werk sei, da ihn Nachrichten aus der ganzen Welt erreichen, die die Relevanz der Thematik unterstreichen.

Adele selbst zieht ihren Sohn Angelo gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki (51), mit dem sie zwischen 2018 und 2021 verheiratet war. Ihr Wunsch, das Beste für ihren Sohn zu tun, bestimmt viele ihrer Entscheidungen. In der Vergangenheit sprach die Sängerin bereits darüber, wie herausfordernd es gewesen sei, die Balance zwischen ihrer Karriere und Angelos Wohl zu finden. Trotz der Trennung betonte sie immer wieder, welche wichtige Rolle Angelo in ihrem Leben spielt und wie sie sich bemüht, ihm eine möglichst stabile und liebevolle Umgebung zu bieten. Die Serie scheint dabei ein willkommener Anlass gewesen zu sein, ihre Mutter-Sohn-Beziehung auf neue Weise zu stärken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele Adkins bei den Brit Awards 2022

Anzeige Anzeige

Courtesy of Netflix Owen Cooper in der Netflix-Serie "Adolescence"

Anzeige Anzeige

Anzeige