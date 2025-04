Selten: Adele zeigt sich mit ihrem Verlobten bei Lakers-Game

Adele (36) und ihr Verlobter Rich Paul (43) zeigten sich am vergangenen Samstagabend beim NBA-Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Minnesota Timberwolves in Los Angeles. Es ist eine seltene öffentliche Erscheinung des Paares, das seit 2021 zusammen ist. Auf Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, trägt Musikerin eine legere graue Kombination aus Hemd und Hose, ergänzt durch goldene Accessoires und ein beiges Jackett. Rich, einer der einflussreichsten Sportagenten der USA, wählte ein schwarzes Oberteil und eine weiße Baseballkappe. Trotz der Niederlage der Lakers erlebten die beiden offensichtlich einen entspannten Abend am Spielfeldrand.

Die Sängerin, die im November 2024 ihre zweijährige Residency "Weekends With Adele" in Las Vegas beendete, verkündete kurz darauf eine unbefristete musikalische Auszeit. "Ich habe die letzten sieben Jahre damit verbracht, ein neues Leben zu schaffen, und jetzt möchte ich es wirklich leben", erklärte sie emotional bei einem Konzert in Deutschland. Kurz vor dem Ende ihrer Showreihe bestätigte sie auch ihre Verlobung mit Rich. Dieser hatte Adele zuvor mit einem vierkarätigen Diamantring überrascht, den sie später stolz bei Auftritten präsentierte. Bereits während ihrer Residency ließ die Sängerin immer wieder durchblicken, wie wichtig ihre Beziehung zu Rich ihr ist.

Über ihr Kennenlernen verriet Adele in einem früheren Interview mit Rolling Stone, dass die beiden sich durch einen gemeinsamen Freund auf einer Geburtstagsfeier trafen und spontan zu einem Drake (38)-Song tanzten. Für Adele, die von 2018 bis 2021 mit Simon Konecki (51) verheiratet war und einen Sohn namens Angelo hat, ist es die erste große Liebe seit ihrer Scheidung. Rich, der aus Ohio stammt, hat drei Kinder aus einer früheren Beziehung. Privat bevorzugen Adele und Rich einen zurückgezogenen Lebensstil, doch immer wieder zeigen sie sich bei Basketballspielen, wo sie ihre gemeinsame Leidenschaft für den Sport teilen. "Er gibt mir das Gefühl, dass ich alles schaffen kann", schwärmte sie während ihres letzten Konzerts in Las Vegas von ihrem Verlobten.

Getty Images Adele Adkins und Rich Paul

Getty Images Adele, Sängerin

