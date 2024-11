Adele verabschiedet sich emotional von Fans in Las Vegas

Adele (36) hat ihr letztes Konzert ihrer Las-Vegas-Residency "Weekends with Adele" mit bewegenden Worten beendet. Am Samstag, dem 23. November, stand die britische Sängerin zum 100. und finalen Mal auf der Bühne des Colosseum im Caesars Palace und meinte gerührt zu ihren Fans: "Ich werde es schrecklich vermissen, und ich werde euch schrecklich vermissen", wie in Videos auf X zu sehen ist. Sie gestand außerdem: "Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal auftreten werde. Ich mache sonst nichts. Ich habe keine verdammten Pläne."

Adele zeigte sich während des Konzerts sehr emotional. Ihre Gesangskarriere an den Nagel hängen will sie allerdings auf keinen Fall! "Natürlich werde ich zurückkommen, das Einzige, was ich gut kann, ist singen. Ich weiß nur nicht, wann ich das nächste Mal auf die Bühne gehen will." Ihre Konzertreihe in Las Vegas hatte im November 2022 begonnen, nachdem sie zuvor wegen Produktionsproblemen und pandemiebedingten Verzögerungen verschoben werden musste. Anfang 2022 hatte sie in einem tränenreichen Video auf Instagram ihren Fans mitgeteilt: "Es tut mir so leid, aber meine Show ist noch nicht bereit. Wir haben alles versucht, um sie rechtzeitig fertigzustellen und für euch gut genug zu machen, aber wir wurden absolut von Lieferverzögerungen und Covid zerstört."

In den letzten Jahren hat Adele viel in ihr persönliches Glück investiert und möchte nun ihr neues Leben genießen. Die Musikerin, die geschieden ist und einen Sohn hat, ist derzeit glücklich vergeben. Sie soll mittlerweile auch schon mit ihrem Partner Rich Paul (42) verlobt sein! Bei einem Konzert in München zeigte sie sogar den fetten Verlobungsring und verplapperte sich, dass sie heiraten wird.

Getty Images Adele, Sängerin

