Darum fehlte Adele beim 50. Geburtstag ihrer besten Freundin

Ein rauschendes Fest mit hochkarätigen Gästen: Vor Kurzem feierte Lucy Dickins, die langjährige Agentin und beste Freundin von Sängerin Adele (37), ihren 50. Geburtstag mit einer dreitägigen Party in ihrem Anwesen in Wiltshire, wie die Daily Mail berichtet. Unter den prominenten Gästen tummelten sich die Schauspielerin Keira Knightley (40), die vor allem aus "Stolz und Vorurteil" bekannt ist, sowie der TV-Star Danny Dyer (47). Auch Simon Konecki (51), Adeles Ex-Mann und Vater ihres zwölfjährigen Sohnes Angelo, war angereist. Doch so ausgezeichnet die Gästeliste auch war – eine Person sorgte durch ihre Abwesenheit für Spekulationen: Adele selbst. Dabei sind die beiden seit 20 Jahren eng befreundet, und ihre Abwesenheit wurde von vielen als "äußerst ungewöhnlich" bezeichnet.

Adele, die sich momentan auf keiner öffentlichen Tournee oder in Studioarbeit befindet, hatte zu keinem Zeitpunkt bestätigt, nicht anwesend zu sein, was entsprechend viele Gäste überrascht zurückließ. Lucy und Adele, die sich einst in der Londoner Musikszene begegneten, gelten als unzertrennlich. Ein Freund des Duos äußerte jedoch Verständnis gegenüber dem Magazin und betonte, dass Adele einen besonderen Grund haben müsse, um dieses wichtige Ereignis zu verpassen. Beobachter können nur spekulieren, ob das Fehlen der "Hello"-Interpretin mit einer möglichen Schwangerschaft zusammenhängen könnte, denn sie hatte bei einem ihrer Konzerte in Las Vegas angekündigt, nach Abschluss ihrer Shows noch einmal Mutter werden zu wollen.

Adele ist seit einigen Jahren glücklich mit dem amerikanischen Sportagenten Rich Paul (43) liiert. Die beiden hatten 2021 ihre Beziehung öffentlich gemacht, und während eines Konzerts in München im letzten Jahr bestätigte Adele ihre Verlobung. Mit einem lockeren Witz auf der Bühne sprach sie sogar über ihren Wunsch nach einer Tochter: "Mit mir als Mutter und Rich als Vater wird sie eine kleine, bossige Königin werden." Das Paar lebt in Kalifornien, wo Adele kürzlich das Anwesen von Sylvester Stallone (79) vollständig neu gestaltete. Obwohl Lucy nach Großbritannien zurückgezogen ist, hat dies ihrer Verbindung offenbar keinen Abbruch getan – was die Frage nach Adeles überraschendem Fehlen umso intensiver macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele Adkins und Rich Paul

Anzeige