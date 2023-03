NFL-Experte sicher: Tom Brady wird zum Football zurückkehren

Kann Tom Brady (45) etwa nicht ohne seinen Sport? Der Football-Profi beendete seine Karriere erst vor knapp fünf Wochen offiziell. Es ist aber nicht der erste Versuch des US-Amerikaners, sich in den sportlichen Ruhestand zu begeben. Schon einmal hatte sein Austritt nur kurz angehalten und er war als Quarterback zu den Tampa Bay Buccaneers zurückgekehrt. Und auch diesmal soll seine Football-Rente nur von kurzer Dauer sein: Ein NFL-Experte meint, dass Tom sich ohne den Football langweilt.

In seiner Sendung "The Rich Eisen Show" erklärt der NFL-Experte und Football-Kommentator Richard Eisen, dass ihm bereits Insiderwissen über ein Comeback von Tom zu Ohren gekommen sei. "Ich habe von etlichen Leuten gehört: Tom Brady ist wohl doch noch nicht fertig mit Football", betont er. Der Hauptgrund soll Langeweile sein: Tom wisse schlicht nicht, was er mit seiner Freizeit anfangen soll. Dass er in den sozialen Netzwerken bereits Bilder seiner Katzen postet, sei ein klares Zeichen, so Rich. Er meint auch, der 45-Jährige habe wohl schon die Miami Dolphins als neues Team ins Auge gefasst.

Gegen eine Rückkehr aufs Footballfeld spricht allerdings, dass Tom bereits von seinen Plänen im Ruhestand schwärmte. Demnach wolle er sich jetzt viel Zeit für die Familie und vor allem seine Kinder nehmen. "Ich freue mich darauf, viele andere Bereiche des Lebens zu erkunden, die eine Zeit lang beiseitegelegt wurden", erklärte er im Podcast "Let's Go".

Anzeige

Getty Images Tom Brady, Footballer

Anzeige

Getty Images Tom Brady, Footballer

Anzeige

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern Vivian, John und Benjamin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de