Nach NFL-Aus: Darauf freut sich Tom Brady jetzt besonders

Tom Brady (45) will nie mehr Football spielen. In der vergangenen Woche verkündete der NFL-Star, dass er seine Sport-Karriere endgültig an den Nagel hängen wird. Der dreifache Vater hatte schon im Februar 2022 versucht, in den Ruhestand zu gehen. Kurz danach war er für eine weitere Saison zu den Tampa Bay Buccaneers zurückgekehrt. Nach sieben Super Bowl-Siegen hat er jetzt endlich Zeit zum Ausruhen. Was plant Tom nun für seine Zukunft?

In seinem Podcast "Let's Go!" plauderte der 45-Jährige darüber, was er in seiner Rente vorhabe: "Ich freue mich darauf, viele andere Bereiche des Lebens zu erkunden, die eine Zeit lang beiseitegelegt wurden", erklärte der ehemalige Quarterback. Das dürfte seinen drei Kindern Benjamin, Vivian und Jack besonders gefallen. In der Zukunft wolle sich der Ex von Gisele Bündchen (42) vor allem auf sein Privatleben fokussieren, um so auch mehr Zeit mit den Kids verbringen zu können.

Viele gönnen dem Spitzensportler sein wohlverdientes NFL-Ende. Einer will den US-Amerikaner aber unbedingt wieder auf dem Spielfeld sehen: der Patriots-Chef Robert Kraft (81). Gegenüber CNN This Morning verriet er, dass er Tom überzeugen will, zurückzukommen: "Für uns ist er ein Patriot, war es immer und wird es immer sein. Und wir werden ihn zurückholen", meinte Robert hoffnungsvoll.

Tom Brady, Footballer

Tom Brady mit seinen Söhnen Benjamin und John

Robert Kraft und Tom Brady nach einem Spiel

