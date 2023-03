"Schönste Fußballerin der Welt" vermeldet traurige Nachricht

So hat sich Ana Maria Marković (23) die aktuelle Saison sicherlich nicht vorgestellt. Im Alter von 14 Jahren begann die gebürtige Kroatin in der Schweiz mit dem Fußballspielen. Sie erklärte, dass sie mit dem Spielen begonnen hat, nachdem sie durch das Wachstum des Frauenfußballs motiviert wurde. Im Netz versorgt Ana ihre mehr als 2,4 Millionen Follower regelmäßig mit privaten Schnappschüssen. Auf die Bilder vom Platz müssen ihre Fans aber jetzt wohl einige Zeit verzichten.

"Leider habe ich mich beim letzten Spiel verletzt und werde mich nun für lange Zeit vom Fußball verabschieden müssen. Es tut so weh und ich kann es immer noch nicht fassen", schreibt sie auf Instagram zu einem Bild, auf dem sie am Boden liegt und sich mit schmerzverzogenem Gesicht das Knie hält. Knapp ein Jahr soll sie jetzt ausfallen. Doch Ana gibt sich kämpferisch: "Alle, die mich kennen, wissen, dass ich eine sehr starke Persönlichkeit habe und dass ich noch stärker zurückkommen werde. Danke euch allen für die Unterstützung, die ich die nächsten Monate mehr als zuvor brauchen werde!"

Ihre Follower senden der Blondine ihre Genesungswünsche in den Kommentaren. "Was dich nicht umbringt, macht dich stärker!!! Alles Gute für dich und komm gesünder zurück!", schreibt beispielsweise ein Fan. Ein anderer ergänzt: "Es tut mir so leid, dass du verletzt wurdest. Ich bete für eine schnelle Genesung."

Ana Maria Marković

Ana Maria Marković, Fußballerin

Instagram / anamxrkovic Ana Maria Marković, schönste Fußballerin der Welt

