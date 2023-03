Zu viele Sorgen: Anna Adamyan war außerplanmäßig beim Arzt

Anna Adamyan (26) ist noch vorsichtig. Die Influencerin erwartet derzeit voller Vorfreude ihr erstes Kind. Zuvor hatte sie lange Zeit für ihren Kinderwunsch gekämpft und musste einige harte Rückschläge wie Fehlgeburten verkraften. Nun läuft in ihrer Schwangerschaft alles super und ihr Sohn wächst und gedeiht – doch das Model macht sich nach wie vor Sorgen. Deswegen war Anna jetzt vorsichtshalber beim Arzt.

In ihrer Instagram-Story meldet sich die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin bei ihren Fans und beichtet, dass sie gestern außerplanmäßig bei einer Ultraschalluntersuchung war. Sie wollte sich vergewissern, dass mit ihrem Baby alles in Ordnung ist. "Manchmal geht es halt einfach noch nicht anders. Da stehe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Ich weiß, dass viele das manchmal übertrieben finden oder Ähnliches. Wir alle gehen ja mit den Dingen anders um, aber ich brauche das Stand jetzt einfach noch", rechtfertigt Anna sich. Die Sorge war allerdings unbegründet, denn ihrem Sohn geht es gut und er macht ordentlich Fortschritte.

Gestern hatte Anna bereits die Aufnahmen des Ultraschalls geteilt und vor Stolz geplatzt. "Was soll ich sagen, sobald ich ihn zappeln [sehe], bleibt die Welt für einen Moment stehen", schwärmte sie. Außerdem zeigte sie ein Video, in dem die Bewegungen des Kleinen deutlich zu erkennen waren.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im März 2023

Instagram / annaadamyan Model Anna Adamyan im Dezember 2022

Instagram / annaadamyan Ultraschallbild von Anna Adamyan, März 2023

