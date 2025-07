Gebärmutterzyste: Anna Adamyan bekommt keinen Embryotransfer

Anna Adamyan (29) , Influencerin und Model, hat auf Instagram verraten, dass sie und ihr Ehemann Sargis Adamyan derzeit weiteren Nachwuchs planen. Doch anstatt Fortschritte zu machen, gab es jetzt einen Rückschlag: Bei einer Untersuchung in einer Kinderwunschklinik in Belgien wurde bei ihr eine große, mit Blut gefüllte Zyste an der Gebärmutter entdeckt. Diese musste sofort unter Narkose entfernt werden. Zudem stellte sich heraus, dass ihre Gebärmutter stark entzündet ist. Aufgrund dieser Diagnose wird sich ihre Kinderwunschreise ungewollt verzögern: "[Das] bedeutet, dass es für uns erstmal keinen weiteren Embryotransfer geben wird, sondern erstmal eine Behandlung."

In einem emotionalen Beitrag auf Instagram schilderte Anna den Ablauf ihres Termins in Belgien und ihre Enttäuschung über die unerwarteten Ergebnisse. Sie erklärte, dass nun eine dreimonatige Behandlung erforderlich ist, bevor es weitergehen kann. Außerdem steht nach Ablauf dieser Zeit ein weiterer Eingriff an, um die Situation erneut zu beurteilen. "Mein Bauch explodiert und mein Kopf auch", schrieb sie zu ihren Gefühlen nach dem Eingriff. Zurück zu Hause wurde sie mit Blumen überrascht, die ihr vielleicht ein wenig Trost in dieser schweren Zeit spenden konnten. Trotz der schlechten Nachrichten fand die Influencerin aber auch Trost in kleinen Gesten wie bunten Blumen, die sie zu Hause erwarteten. Das nächste Kapitel ihrer Kinderwunschreise wird sie nach Abschluss der Behandlung hoffentlich weiterführen können.

Anna und ihr Mann Sargis, ein Fußballprofi, hatten bereits bei ihrer ersten Kinderwunschbehandlung eine lange Reise durchgestanden, bis sie vor zwei Jahren Eltern wurden. Für die Influencerin ist es wichtig, das Thema Kinderwunsch im Netz offen und tabulos zu kommunizieren, um anderen Frauen Mut zu machen. Ihr erster Sohn gilt für sie als das größte Geschenk – und sie hofft darauf, den Traum eines weiteren kleinen Familienmitglieds bald realisieren zu können.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / sargis_adamyan Anna Adamyan mit ihrem Mann Sargis Adamyan

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi, Oktober 2024