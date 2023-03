Neue Ultraschall-Aufnahmen: Anna Adamyan platzt vor Stolz

Anna Adamyan (26) kann es augenscheinlich kaum erwarten! Die einstige GNTM-Kandidatin hatte vergangenen Dezember ganz stolz verkündet, dass sie und ihr Mann Sargis (29) Nachwuchs erwarten. Seitdem teilt die werdende Mama viele Einblicke in ihren Alltag mit ihren Fans im Netz. Zuletzt verkündete sie freudig, dass sie ihr kleines Wunder schon spüren kann. Nun veröffentlichte Anna überglücklich ein neues Ultraschallbild.

Die 26-Jährige postete die Aufnahme in ihrer Instagram-Story. Dazu fasste sie ihr Glück in Worte: "Was soll ich sagen, sobald ich ihn zappeln [sehe], bleibt die Welt für einen Moment stehen." Außerdem zeigte Anna ein Video vom Ultraschall, auf dem zu sehen ist, dass der Kleine sich schon ordentlich in Mamas Bauch bewegt. Die Beauty freute sich: "Unser kleiner Zappelphilipp. Heute besonders."

Obwohl das Model ihre Follower gerne an ihrer Schwangerschaft teilhaben lässt, hatte sie zuletzt erklärt, dass sie das Gesicht ihres Sohnes in den sozialen Medien nicht zeigen wird. "Er gehört zu meinem Leben dazu, weshalb ich ihn natürlich hier nicht verbannen kann", hatte die Influencerin aber ergänzt.

Instagram / annaadamyan Ultraschallbild von Anna Adamyan, März 2023

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Model

Instagram /annaadamyan Anna Adamyan im Februar 2023

