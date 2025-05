Anna Adamyan kritisiert Kim Virginias Schwangerschaftswitz

Kim Virginia Hartung (30) generiert momentan eine Menge Aufmerksamkeit und Klicks durch ihre Schwangerschaft. Zuletzt spaltete das Reality-Sternchen die Meinungen der Social-Media-Nutzer mit einem Satire-Video. Anna Adamyan (29) bezog in ihrer Instagram-Story Stellung zu den aktuellen Ereignissen und ließ kein gutes Haar an der Influencerin. "Ich finde das so gestört, es geht in meinen Kopf gar nicht rein. Wie kann man so sehr mit diesem Thema spielen und auf Kosten anderer Emotionen und Gefühle so etwas auslösen? Und damit gebe ich ihr jetzt natürlich eine Plattform, nur kann ich bei diesem Thema nicht nichts sagen", wetterte die GNTM-Bekanntheit und wollte damit vor allem Menschen mit einem unerfüllten Kinderwunsch eine Stimme geben. Diese Worte verlor Anna, bevor Kim Virginia ihr Statement mit einem Satire-Video auflöste.

Nachdem Kim Virginia das Video teilte und klar wurde, dass sie durch ihr zuvor geteiltes Statement lediglich Aufmerksamkeit generieren wollte, meldete sich Anna erneut zu Wort. "Wenn man postet, dass die Schwangerschaft erfunden war und es dann alles wieder zurückzieht, wenn man einfach damit seit Monaten spielt, dann finde ich das schwierig! Ich finde, mit dem Thema spielt man nicht, das macht man einfach nicht, weil es so viele Menschen da draußen gibt, die sich wirklich von ganzem Herzen ein Kind wünschen", ließ sie in ihrer Story verlauten. Die 29-Jährige hofft, dass Kim Virginias Schwangerschaft nicht frei erfunden ist, so wie ihr es einige unterstellen. Sie könne sich nicht vorstellen, dass ein Mensch so etwas "auf die Dauer so durchzieht, nur für irgendeine Show oder Ähnliches".

Für Anna ist das ganze Thema Schwangerschaft ein ganz besonderes. Sie selbst litt jahrelang unter einem unerfüllten Kinderwunsch. Aufgrund ihrer Endometriose gestaltete sich ihr Weg bis hin zu einer Schwangerschaft als ziemlich steinig. Neben mehreren Fehlgeburten musste sie zudem elf künstliche Befruchtungen durchlaufen. "Die ganzen Jahre waren hart. Ich bin so oft an mir selbst gescheitert, lag am Boden – und musste trotzdem wieder aufstehen, auch wenn ich kaum noch konnte", berichtete sie vor wenigen Wochen auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Realitystar Kim Virginia Hartung, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Anzeige Anzeige