Anna Adamyan reflektiert ihr "Abstill-Wochenende" mit Levi

Anna Adamyan (28) blüht in ihrer Rolle als liebende Mutter voll und ganz auf. Doch das Thema Abstillen hat ihr in den vergangenen Wochen große Bauchschmerzen bereitet. Die Sorgen darum gehören vorerst der Vergangenheit an, wie sie stolz auf Instagram verkündet: Sie hat ihr geplantes "Abstill-Wochenende" erfolgreich hinter sich gebracht – und wie sie zu verstehen gibt, sei es viel besser gelaufen, als zuvor erwartet. "Der Kleine hat es so sehr verstanden – und das habe ich ehrlich gesagt anfangs gar nicht erwartet. Ich kann euch also sagen: Sprecht mit euren Mäusen!", appelliert sie an ihre Social-Media-Follower.

Mit einem herzlichen "Bye bye" haben sich die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und Levi nach dem letzten Stillen davon verabschiedet. "Dieser Abschied hat wirklich gut geklappt – für beide Seiten", schwärmt Anna. Ein Abstill-Datum festzulegen, sei für das Mama-Sohn-Duo genau richtig gewesen: "Es war emotional, ich konnte mir Zeit nehmen, und wir haben das Abstill-Wochenende als Familie ganz wundervoll gestaltet."

Das kleine Wunder von Anna und Ehemann Sargis (31) erblickte im August 2023 das Licht der Welt. Nach 19 Monaten Stillen fühlte sich die 28-Jährige mehr oder weniger bereit, dieses Kapitel der Mutterschaft abzuschließen. Doch der Gedanke daran ist für sie emotional. "Nach 19 Monaten Stillen endet unsere Stillreise und es fühlt sich einfach so an, als würde der Kleine morgen direkt eingeschult werden", vertraut sie sich ihren Fans auf Instagram an.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn und Ehemann Sargis

