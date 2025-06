Anna Adamyan und ihr Mann wünschen sich noch ein Kind

Auf Instagram macht Anna Adamyan (29) eine sehr emotionale Ankündigung. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin macht klar, dass sie lange damit gerungen hat, diese Gedanken mit ihrer Community zu teilen. Doch sie möchte ihre Entscheidung nicht länger für sich behalten: Die Influencerin und ihr Ehemann Sargis Adamyan (32) wünschen sich ein zweites Kind. "Diese Sehnsucht, all das noch einmal erleben zu dürfen. Es fühlt sich aufregend und gleichzeitig magisch an, unseren Wunsch nach einem weiteren Wunder jetzt mit euch zu teilen. Bei dem Gedanken daran kribbelt mein Herz – und ich spüre nichts als Vorfreude und Liebe", schreibt sie zu einem Video, auf dem die kleine Familie bei Sonnenuntergang miteinander herumalbert.

Doch wieso ist es für Anna so besonders, mit ihrem zweiten Kinderwunsch nun an die Öffentlichkeit zu gehen? Im August 2023 durften das Model und der Fußballprofi endlich ihren Sohn Levi im Arm halten – und das nach einem jahrelangen unerfüllten Kinderwunsch. Die beiden wissen, dass ihnen nun zwar eine wunderschöne, aber emotional auch sehr belastende Reise bevorsteht. "Jetzt fühlt es sich richtig an, all das wieder mit euch zu teilen und diese besondere Reise erneut gemeinsam zu gehen. Ich habe diesen Wunsch lange für mich behalten, weil ich nicht bereit war. Das letzte Jahr war intensiv – ich habe viel verarbeitet, reflektiert, geheilt", schreibt Anna ihre ehrlichen Gefühle nieder und fügt hinzu: "Da waren Ängste. Da war Hoffnung. Und beides brauchte Zeit. Und genau das war okay."

Aufgrund ihrer Endometriose hatte die Niedersächsin große Probleme, schwanger zu werden. Immer wieder hatte sie mit schweren Rückschlägen zu kämpfen: Sie erlitt mehrere Fehlgeburten und musste elf künstliche Befruchtungen über sich ergehen lassen, ehe sie endlich Mutter wurde. Auf Instagram teilte sie damals offen mit ihren Fans, dass es ihr sehr schwerfiel, nach jedem gescheiterten Versuch erneut Hoffnung zu schöpfen. "Die ganzen Jahre waren hart. Ich bin so oft an mir selbst gescheitert, lag am Boden – und musste trotzdem wieder aufstehen, auch wenn ich kaum noch konnte", schrieb sie zu einer Reihe von Aufnahmen, die ihre schwere Zeit dokumentieren.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan und ihr Sohn Levi im Juni 2024

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im September 2022

