Baby von Youtuberin Hannah Kaiser wurde nur wenige Tage alt

Traurige Nachrichten aus der Netzwelt. Vor zwei Monaten wurde es plötzlich still auf den Social-Media-Kanälen der YouTuberin Hannah Kaiser. Die Hamburgerin ist im Internet unter dem Namen "Klein aber Hannah" bekannt. Dort hat sie über 300.000 Follower, die sie vor mehreren Monaten noch mit süßen Schnappschüssen aus ihrer Schwangerschaft versorgte. Nun meldet sie sich mit einer Schocknachricht zurück: Hannahs Baby wurde nur wenige Tage alt.

"Vor zwei Monaten ist unsere Tochter bei unserer absoluten Traumgeburt auf ganz natürlichem Weg, kurz vorm Stichtag, zur Welt gekommen", schreibt die 32-Jährige unter einen emotionalen Videobeitrag auf Instagram. Sie und ihr Partner hätten nach der Entbindung ein paar wunderschöne Tage mit ihrem Nachwuchs verbracht. "Dann hat ihr Herz ganz unerwartet einfach aufgehört zu schlagen", teilt sie weiter. Die Eltern seien nun auf dem Weg, sich zurück ins Leben zu kämpfen.

"In den nächsten Wochen werden also auch ganz bewusst Inhalte kommen, bei denen ihr mich tanzen oder vielleicht auch lachen seht", schreibt die Influencerin. Sie wolle somit etwas Leichtigkeit zumindest in ihren Alltag im Netz bringen. Hannah meint außerdem, dass sie und ihr Ehemann bestmöglich von Freunden und Familie unterstützt werden.

Instagram / kleinaberhannah Hannah Kaiser im November 2022

Instagram / kleinaberhannah Partner und Hannah Kaiser im Februar 2022

Instagram / kleinaberhannah Hannah Kaiser im Dezember 2022

