Für Show-Kampf: Floyd Mayweather kommt nach Deutschland!

Einer der besten Boxer aller Zeiten kommt nach Deutschland. Floyd Mayweather Jr. (46) gewann alle seine 50 Profikämpfe und war nach Meinung verschiedener führender Sportmagazine der weltweit beste Boxer. In den Jahren 2012, 2014, 2015 und 2017 war er sogar der bestverdienende Sportler der Welt. Nun können sich auch deutsche Fans auf einen Kampf der Box-Ikone freuen – Floyd wird in Deutschland kämpfen.

Floyd verkündete laut Bild am Mittwoch, dass er wieder ein paar Fights auf der ganzen Welt kämpfen werde, darunter Deutschland – allerdings ohne offizielle Wertung und nur für die Show. Stattfinden soll das ganze Spektakel wohl in Köln. Angeblich kommt Floyd am 6. Mai in die Stadt in NRW. Als möglicher Gegner wird der Rapper Mois gehandelt, der 2,2 Millionen Abonnenten auf YouTube hat.

Aber auch finanziell dürfte sich das Spektakel für Floyd lohnen. Im Juni 2021 wagte sich der YouTuber Logan Paul (27) gegen Floyd in den Ring. Der Profiboxer hatte vorab verraten, dass er mit dem Kampf vermutlich 41 bis 82 Millionen Euro verdienen wird.

Floyd Mayweather Jr., ehemaliger Profiboxer

Floyd Mayweather Jr., Ex-Profiboxer

Logan Paul und Floyd Mayweather, Juni 2021

