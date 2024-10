Ohrfeige? Floyd Mayweather Jr. wird von Tänzerin verklagt

Floyd Mayweather Jr. (47) wurde von der Tänzerin Jasmine Woodward verklagt. Grund sei eine Auseinandersetzung in seinem eigenen Striplokal. Demnach soll die ehemalige Boxlegende sie in seinem Stripclub "Girl Collection" in Las Vegas ins Gesicht geschlagen haben. Der Vorfall soll sich bereits am 23. April 2023 ereignet haben, als Jasmine Floyd nach ihrer Schicht auf ausstehende Lohnzahlungen für das vergangene Wochenende ansprach, wie TMZ berichtete.

Laut der Klage, die dem Newsportal vorliegt, näherte sich Jasmine dem Boxer, um die fehlenden Zahlungen zu besprechen. Floyd soll daraufhin verärgert reagiert und sie vor anderen Tänzerinnen und Gästen ins Gesicht geschlagen haben. In Tränen aufgelöst habe sie sich in den Umkleideraum zurückgezogen, doch der 47-Jährige sei ihr gefolgt. In dem darauffolgenden Gespräch habe sie ihm mitgeteilt, dass sie ein Problem damit habe, dass er sie geschlagen hatte. Floyd soll entgegnet haben, sie könne "keinen Spaß verstehen". Kurz darauf wurde Jasmine entlassen.

Neben Jasmine hat sich auch die Tänzerin Brittany Strauss der Klage angeschlossen. Die beiden Tänzerinnen werfen Floyd und seiner Schwester Deltricia Howard vor, ihnen Mindestlöhne vorenthalten und unrechtmäßig Trinkgelder einbehalten zu haben. Der einstige Profiboxer bestreitet die Vorwürfe jedoch vehement. Sein Sprecher Felton Newell erklärte gegenüber The Athletic: "Dies ist nichts weiter als ein rechtlicher Versuch der Erpressung. Herr Mayweather freut sich auf die Gelegenheit, vor Gericht zu beweisen, dass diese Anschuldigungen falsch sind."

Getty Images Floyd Mayweather Jr. im August 2017

Getty Images Floyd Mayweather Jr., Januar 2023

