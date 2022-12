Oscar-Eklat: Floyd Mayweather rief Will Smith jeden Tag an

Floyd Mayweather Jr. (45) hat offenbar Verständnis für Will Smith (54)! Der Schauspieler hatte bei den diesjährigen Academy Awards für einen Eklat gesorgt: Nach einem streitbaren Scherz hatte er Comedian Chris Rock (57) auf der Bühne der Liveshow eine Ohrfeige verpasst. Nach dem Vorfall zeigte sich ganz Hollywood entsetzt – doch Boxprofi Floyd sah das anscheinend anders: Er rief ihn nach der Verleihung jeden Tag an!

In einem Video, das dem US-Newsportal TMZ vorliegt, erzählte Will jetzt von der Episode: "Wir waren uns ein paar Mal begegnet, aber alles andere als gut befreundet... Nach den Oscars rief er zehn Tage lang jeden Tag bei mir an!" Offenbar wollte Floyd den Schauspieler aufmuntern, als alle Welt mit Verachtung auf ihn blickte: "Er meinte dann: 'Du weißt, dass du der Größte bist, oder? Ich wollte, dass du es von mir noch mal hörst.'"

Diese Geste hat Will dem Sportler anscheinend nicht vergessen. "Er hat wirklich jeden Tag angerufen... Ich meine, er ist einfach ein Kumpel fürs Leben", würdigte er Floyds Engagement in dem Clip. Ob sich der Kontakt seitdem intensiviert hat, ließ er allerdings offen.

Getty Images Chris Rock und Will Smith bei den Oscars im März 2022

Getty Images Floyd Mayweather Jr. im August 2017

Getty Images Will Smith im Oktober 2019 in San Francisco

