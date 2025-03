Jake Paul fordert Floyd Mayweather zu einem Kampf heraus

Jake Paul (28) sorgt erneut für Wirbel: Der YouTuber und Boxer hat in den sozialen Medien den ungeschlagenen Box-Champion Floyd Mayweather Jr. herausgefordert. Auslöser war ein Interview in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", in dem Floyd den Kampf zwischen Jake und Mike Tyson (58) kritisierte, der 2024 auf Netflix lief. "Wenn du Floyd Mayweather sehen willst, musst du bezahlen. Ich mache Pay-Per-View", so der Box-Star. Er behauptete zudem, Jake sei selbst in seinem Alter "ein Leichtes" im Ring. Jake ließ das nicht auf sich sitzen und konterte auf X: "Deji hat dir bei einem Event mit nur 4.000 Zuschauern ein blaues Auge verpasst. Ich würde dich in zwei Runden ausknocken."

Zwischen Jake und Floyd gibt es seit Jahren Spannungen. Schon 2021 provozierte Jake den Box-Star mit der berüchtigten "Gotcha-Hat"-Aktion, bei der er Floyd während einer Pressekonferenz dessen Baseballkappe stibitzte und damit eine handfeste Auseinandersetzung auslöste. Dass Floyd nun erneut öffentlich über Jake sprach, dürfte bei dem Social-Media-Star alte Wunden aufgerissen haben. Jake rief Floyd zudem dazu auf, sich einer echten Herausforderung zu stellen, anstatt Matches wie seines gegen Mike zu belächeln.

Jake hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er trotz seiner Herkunft aus der YouTuber-Szene ernst genommen werden will. Sein Werdegang im Boxsport begann 2018, als er gegen Deji, den Bruder von KSI (31), in den Ring stieg. Seitdem hat er sich als einer der bekanntesten Namen im Boxgeschäft einen Platz erkämpft, unter anderem mit einem Sieg gegen "Iron" Mike. Während Floyd sich weiterhin auf seine ungeschlagene Karriere und seinen Legendenstatus beruft, scheint Jake entschlossen, die Feindschaft mit neuen Provokationen am Leben zu halten – und vielleicht eines Tages doch gegen Floyd anzutreten.

Getty Images Mike Tyson und Jake Paul, November 2024

Getty Images Jake und Paul Logan, Boxer

