Goodie-Bag für 119.000 Euro: Das bekommen die Oscar-Stars!

Bei den Oscars geht keiner mit leeren Händen nach Hause! In der Nacht von Sonntag auf Montag findet die langersehnte Preisverleihung in Hollywood statt. Zahlreiche Filmstars werden über den champagnerfarbenen Teppich gleiten und gespannt verfolgen, wie der Satz "And the Oscar Goes To..." bei jeder Kategorie endet. Selbst wenn die Nominierten nicht gewinnen, können sie sich über Geschenke im Wert von umgerechnet 119.000 Euro freuen. Das befindet sich in der diesjährigen Goodie-Bag!

Wie The Guardian nun bekannt gegeben hat, befinden sich in der Goodie-Bag etwa 60 Artikel, wobei der Schwerpunkt auf luxuriösen Wellnessprodukten liegen soll. So erhalten die Hollywoodstars einen Gutschein für ein Facelifting und eine Fettabsaugung sowie unter anderem eine Beratung zur Haarwiederherstellung bei einem Spezialisten. Außerdem sollen in der Geschenkbox ein Stück Land in Australien und ein Aufenthalt für acht Personen auf einer italienischen Vulkaninsel enthalten sein. Zudem beinhalte die Tasche handgeerntete Bio-Datteln, japanisches Milchbrot, Seidenkissenbezüge oder essbares Massageöl.

Der Inhalt der Goodie-Bag wird nicht von der Oscar-Akademie gesponsert, sondern von einer Firma namens Distinctive Assets. Die verschiedenen Marken müssen umgerechnet etwa 3.700 Euro zahlen, um sich einen Platz in dem Korb zu sichern. Die Empfänger sind natürlich nicht verpflichtet, den Inhalt anzunehmen, zu nutzen oder zu bewerben.

